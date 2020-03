Pedro Solá, el novio de Elena, rompe su silencio por primera vez: "Defenderla me perjudicaría"

A pesar de que Pedro Solá ha intentado mantener su anonimato de cara a los medios, el catalán ha roto su silencio en una entrevista para la revista Lecturas. En ella, el directivo ha explicado cómo se conocieron: "La vi por televisión cuando mi hijo Marc defendía a Rodri en 'GH 17' y me impresionó su voz. Le pedía a Marc que le solicitase el teléfono...no se lo dio, no hubo forma. Al cabo de un año ella me contactó por Instagram. Cuando vi el mensaje el corazón me hizo pluf . La enredé en cero coma hasta hoy".