Jorge y José Antonio desvelan un complot de los mortales contra Barranco

Entre los mortales hay un grupo que ha intentado hacerse fuerte pactando no nominarse entre ellos. Si solo hubiera sido eso no revestiría gravedad, aunque la norma que casi nunca cumplen impide hablar sobre a quién van a nominar. El objetivo de esa norma es que no pacten contra un compañero, y de alguna manera es eso lo que han hecho. De forma indirecta, se estaban poniendo de acuerdo contra Barranco cuando hablaban de que deberían nominar a ese compañero para no tocarse entre ellos al haber establecido un fuerte vínculo. Solo falta poner los nombres de quienes estaban participando de ese pacto.

Gracias a José Antonio no solamente se ha develado el complot contra Barranco sino que hemos podido saber que sus protagonistas fueron Ferre, Nyno y Jorge, si bien este último se bajó del tren en marcha. Hugo y Cristian no participaron porque no contaron con ellos, aunque no creo que lo hubieran hecho en ningún caso. Hugo se ha hecho respetar y todos saben, en una playa y otra, que no aceptaría ese tipo de juego. Y con Cristian no cuentan para nada, mucho menos en sus estrategias nominatorias. José Antonio fue quien desbarató todo, aunque antes había levantado la liebre Jorge contándolo. Llama particularmente la atención el papel de agente doble de Jorge al no negarse al complot delante de Ferre y Nyno, para luego confesar que no participaría e ir con el cuento a terceras personas.

Confieso que en un principio desconfíe de José Antonio y llegué a pensar que se lo había inventado todo. Jorge tardó en reconocer que había sido él quien reveló el complot. Ferre y Nyno quedaban así en evidencia, aunque ellos al menos estaban demostrando una lealtad que no guardó Jorge. Si este no estaba de acuerdo con lo propuesto habría hecho bien en decírselo a sus compañeros en lugar de callar y luego hacer de garganta profunda que da la exclusiva al periodista José Antonio para que se convierta en el Woodward de este ‘Cochinosgate’. De alguna manera, Jorge decidió nadar y guardar la ropa, actitud que casi me parece peor que lo de Ferre y Nyno. Ferre arremetió contra José Antonio: “Cómo se nota que eres periodista, te gusta dar información falsa y mierda”. Haciendo amigos entre la profesión periodística.

Nyno había logrado hacerse perdonar en el grupo el que, por su culpa, perdieran la recompensa lograda en el juego del domingo. Dos trajes de neopreno, una cerilla para hacer fuego, gafas y tubo, o un hatillo de leña eran algunas de las cosas que componían ese kit de supervivencia que ganaron frente a los siervos, junto a cuatro alitas de pollo que debían comer en cayo Menor, lugar en el que realizan las pruebas y donde se encuentra la palapa. Nyno se guardó una alita en el bolsillo para comérsela por la noche en playa Uva, pero fue pillado por un supervisor. En principio, le obligó a sacar la alita y comérsela allí, según les había pedido repetidamente Lara Álvarez. Al día siguiente el pirata Morgan comunicaba al grupo en un pergamino la dura sanción: debían devolver la recompensa.

Ni siquiera Cristian quiso hacer sangre contra Nyno, a pesar de no tener una buena relación con casi nadie. Todos consolaron a su compañero sin culparle por lo sucedido, cuyas consecuencias han sido fatales para el grupo. Por su bien espero equivocarme, pero creo que más tarde o más temprano alguno le reprochará lo sucedido, a pesar de lo comprensivos que se mostraron todos en un principio. Después del complot contra Barranco me queda todavía menos duda de que va a suceder esto que digo. Nyno entrará en desgracia y Ferre puede ir de su mano. Bajo un buen rollo permanente y las buenas palabras que muestra siempre ante cualquiera de sus compañeros, se oculta un Ferre que no duda en cubrirse las espaldas poniendo a Barranco en la picota.

La maniobra de Ferre y Nyno, de la que se desmarcó Jorge, no habría sido conocida de no ser por la incontinencia verbal de José Antonio, que se está relevando como un concursante integral, tal vez el más completo de todos. No solo genera tramas y está metido en todos los fregados, también desmonta estrategias y en los juegos es un auténtico fenómeno. Gracias a José Antonio sabemos lo que tramaban Ferre y Nyno. La gran duda es qué habría pasado si esto no llega a salir a la luz. ¿Qué habría hecho Jorge? Al participar del complot se habría beneficiado del pacto nominatorio de dos compañeros contra Barranco al salvarse él, aunque llegado el momento nominase a otro compañero (muy posiblemente el que se salve entre Cristian y Hugo). Repito que aunque se haya ido de rositas me parece peor papel el de Jorge jugando a dos bandas.

Si había alguna duda de que José Antonio es muy bueno en las pruebas anoche hizo una exhibición alucinante controlando el equilibro de manera sorprendente. Lo mejor de todo es que no esperábamos que se le diera todo tan bien. Primero completó la parte del equilibrio como si lo hiciera cada día, y después indicó perfectamente a Fani y Rocío los movimientos oportunos para sacar la bolita del laberinto. Me alegro de que ganasen por una vez los siervos, y el dios Barranco se quedase sin comer los nachos con queso y guacamole al haber apostado por los mortales. Los señoros esta vez quedaron muy lejos de terminar la prueba por lo que el kit de supervivencia perdido por culpa de Nyno pasa a manos de los siervos.

En isla Desvalida la paz reinante hasta ahora ha dejado paso a un enfrentamiento cada vez más enconado entre Pavón y Yiya. El uno cuchicheando contra la otra y esta con la clásica petición de hablar a la cara. “¡Para ser hombre hay que decir las cosas a la cara!”, afirmaba Yiya. Como si fuera algo que hiciéramos todos siempre. Aparte de lo mucho que chirría mentar la hombría absurdamente. “Eres mentirosa y vulgar”, respondió Pavón, a lo que añadía: “Da asco escucharte hablar. ‘Caca, coño, mierda, puta’, esa es la única forma que tienes de hablar”. Pues con esas cuatro palabras Bukowski habría escrito un poema capaz de convertirse en la cima del realismo sucio.

Fani debe tener un pacto con los dioses esos que escupen barro porque es la tercera vez que se salva. Sería ya perfecto si no le salpicasen cada vez churretones de barro de los compañeros situados a su izquierda y derecha. Kiko Jiménez preguntó en plató a Christopher si se estaba gastando todo el dinero de los bolos en votar por su novia, a lo que este respondió: “Todo no”. O sea, que sí. La salvación de Fani supone la más que probable división de Ivana y Hugo. A este se le dibujó el drama en cara, convencido de que su legión le salvaría. Pero esa legión parece más diezmada que la flota de Estados Unidos tras el ataque de Pearl Harbor. La única opción de que sigan juntos en el concurso de momento será que ambos vayan a isla Desvalida y salven la tercera expulsión definitiva. Demasiadas variables a su favor. No parecen buenas noticias que Cristian y Fani se empiecen a perfilar como los favoritos de esta edición.

Moleskine del gato

José Antonio dice que tiene el “pito inflamadito”. Para hablar de este drama en isla Uva no olviden poner el hashtag #pitoinflamadito.

¿Se puede saber por qué todos se burlan en plató de Yola Berrocal? De acuerdo que no destaca por su verborrea y a veces cuesta entenderla. Pero esto no justifica que nadie la respete y la conviertan en objeto de chanzas. ¿Es mucho pedir que dejen de burlarse de ella cada vez que habla?

Como ya adelantábamos ayer, les comunicaron la situación que se vive por el virus no solo en España sino en el mundo entero. A las tranquilizadoras palabras de Lara en la palapa se le unieron vídeos para cada concursante de parte de algún familiar. Caras serias, incluso lágrimas, en algunos concursantes al enterarse, aunque nadie montó tanto drama como Rocío. Resulta que lleva 7 años sin hablar con su madre y ahora necesita un vídeo suyo que le diga cómo está. Si peco de desconfiado lo siento, pero me parece una manera un poco fea de sacar provecho y tener minutos de (dudosa) gloria en las galas.









El Gato Encerrado