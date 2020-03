Rocío Flores y Fani se enfrentan a Nyno y Jorge por la falta de comida: "Eres el trampas número uno"

Los supervivientes no llegan a un acuerdo sobre la desaparición del arroz

La falta de comida está avivando cada vez más las tensiones en el grupo de los siervos. Una gran parte del arroz ha desaparecido y mientras Fani y Rocío acusan a los chicos de la escasez del alimento, ellos aseguran que las últimas que lo tocaron fueron ellas.

"Nyno es el trampas 'number one' de la edición. Me descuadró su actitud cuando le preguntamos por el arroz. Estaba pasota total pelando almendras, le daba igual que hubiera arroz o no", ha estallado la hija de Antonio David Flores. "Nosotros no hemos hecho nada, desde que robé la alita a la organización no ha parado de acosarme" se ha defendido el cantante.

"Yo aquí no acoso a nadie, ni voy a por nadie, hago mi concurso lo que no voy a hacer es aguantar que estén un mes riéndose de mí. Subió a la atalaya y cogió azúcar. Mojó la piña en el azúcar", ha insistido la nieta de Rocío Jurado.

Fani no ha dudado en apoyar a Flores y asegurar que no habían sido ellas las culpables: "Yo dividí el arroz en ocho porciones que iban a durar hasta el jueves y no llegó ni de broma. No puede ser. Nadie ha hecho nada. Llevamos un día y medio sin comer, porque se han comido mi arroz y el de mi compañera, porque ha venido un duende y se ha comido nuestro arroz. He visto actitudes y he visto cosas que hacéis por detrás y no hacéis por delante. Con Jorge he tenido dos rifirrafes porque me dijo que no dijese que íbamos sobrados de arroz para que no se enterase la organización. Si engaña a la organización. ¿Qué nos hará a nosotros?", ha explicado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Los concursantes han visto las imágenes en las que Rocío Flores estallaba contra Nyno por su actitud ante la desaparición del arroz. -"¡No me puedo creer que estés ahí comiendo almendras tan tranquilo!", ha brotado. "Rocío por favor no quiero que te dirijas más a mí", le ha pedido él. En palapa el intérprete ha asegurado que él ha intentado tener un buen clima de equipo pero que no ha sido posible.

"Prefiero pasar hambre, que me coman los bichos que seguir aguantando a estas personas. Me han dejado muy tocado psicológicamente porque a mí no me gusta discutir. Dije que empezáramos de nuevo y que haríamos borrón y cuenta nueva pero han seguido discutiendo".