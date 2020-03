La rajada de Rocío Flores y Fani que hace temblar Honduras: "Ferre quiere fama y Nyno es un falso"

Las críticas de Rocío

A su lado, Fani le explicaba que el concursante se refería a que no podía con él a la hora de discutir pero Rocío continuaba su discurso: “Yo no me voy a poner a la altura de este hombre porque no me merece la pena. Él lo que quiere es fama y a mí la fama me la pela, la verdad. Lo que no sabe es que cuando llegue a España, va a caer en picado”, aseguraba sobre el futuro televisivo de Ferre.