Rocío Flores pesca por primera vez y se lo dedica a sus hermanos: “Es mi primer pez pero no el último”

Pese a que parece que no es lo suyo y después de varios intentos, Rocío Flores ha conseguido pescar su primer pez . La hija de Antonio David no ha tirado la toalla y se ha tomado con humor sus intentos fallidos: primero pescó una piedra y después, un alga.

Pero al final, la insistencia tiene su recompensa y Rocío se ha hecho con su primer pez. “Ay, que me muero ¡qué he pescado!”, decía llena de alegría y antes de dedicárselo a sus hermanos. “Es mi primer pez pero no el último”, comentaba con ganas de más.