Rocío Flores, muy rotunda sobre Anuar Beno: "Me parece un falso de los pies a la cabeza"

'Conexión Honduras' ha llegado una noche más de la mano de Ion Aramendi para hablar de todo lo que está ocurriendo en 'Supervivientes 2022', que no es poco y Rocío Flores ha estado presente en el plató para comentar lo que le está pareciendo a ella.

El juego por la localización ha sido una de las cosas más comentadas de la noche, y no solo por las preguntas de cultura general a los concursantes, si no por la elección del ganador de la prueba como acompañante a 'playa paraíso'. Yulen se ha hecho con la victoria y ha dado el nombre de Anuar para que le acompañe a esta localización, aunque la audiencia ha decidido que, finalmente, sea Kiko Matamoros.

"Qué cabreo tengo porque Yulen ha elegido a Anuar, yo quería a Anabel porque se porta genial con Yulen",ha entonado Lydia Lozano al verlo y cree que esto le puede haber enfadado a su compañera en 'Sálvame': "Te digo yo que a Anabel, que la conozco, a lo mejor no es tan rencorosa, pero esto le va a pasar factura".

Rocío Flores, por su parte, ha querido apuntar que no es la primera vez que Yulen elige a Anuar y, además ha aprovechado para mostrar su opinión sobre Anuar Beno: "Anuar me parece un falso de los pies a la cabeza. Para tener amigos así, prefiero no tenerlos", asegura.