La romántica llamada entre Elena y su novio Pedro: "No he dejado ni un día de pensar en ti"

La semana pasada, Elena realizó una verdadera declaración de intenciones durante las nominaciones y aseguró que sería capaz de casarse con su novio Pedro. La superviviente ha tenido la oportunidad de hablar con él a través de una videollamada:"Me hace muchísima ilusión tener esta oportunidad de poder hablar contigo por fin después de tanto tiempo. Me encantó lo que dijiste el otro día en la palapa, sabes que te quiero un montón y que desde que te fuiste no ha habido un solo día en que no haya pensado en ti. Esto lo tienes seguro, no tiene que ser un problema para ti", le dejaba claro Pedro.