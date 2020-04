Elena se derrumba mandando un romántico mensaje a su pareja: "Eres el hombre de mi vida, te quiero"

Elena habló a sus compañeros de su relación con Pedro : " Yo espero que me haga una llamada . Hemos ido creciendo poco a poco, hemos ido muy despacio. Ya cuando tienes una edad se te juntan los dolores pasados, pero tengo que decir que todo lo que me ha demostrado ha sido un grande, a lo mejor la que ha fallado he sido yo porque he tenido mucho dolor dentro y la cabeza y el pasado juegan malas pasadas. Luego cuando aparecen personas especiales no les das el valor que tienen. Incluso me casaría con él ", confesó a Hugo.

Tras ver las imágenes, Jorge Javier Vázquez ha querido saber más sobre el tema y ha invitado a la concursante a que mandase un mensaje mirando a cámara. "Es el hombre de mi vida. Nunca se lo he dicho, siempre he estado con miedos. Pedro quiero darte las gracias por todo este tiempo incondicional y por todo lo que me has demostrado a pesar de que yo no he estado al cien por cien. Te quiero mucho, no te lo decía por miedo a que lo cogieras e hicieras con el lo que quisieras. A partir de ahora voy a confiar en ti y nada, decirte que te quiero y que espero que seas el hombre de mi vida", ha dicho muy emocionada.