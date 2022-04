La noche no estaba siendo fácil para la novia y defensora de Kiko Matamoros. El colaborador ha protagonizado varios enfrentamientos y Marta ha tenido que escuchar en directo varias críticas hacia su pareja. Entre ellas, las de Enrique del Pozo tras su rifirrafe con Rubén .

La gala avanzaba y seguía su curso, pero ha habido un momento en el que, ante la seriedad de la influencer, Jorge Javier se ha detenido a preguntarle qué le ocurría: "No me gustan determinadas cosas", decía. Ha sido entonces cuando ha aprovechado para sacar la cara por Kiko.

Y, para comenzar su discurso, Marta ha hecho referencia precisamente a las palabras de Enrique del Pozo: "En lo del tema de la homosexualidad, el único que lo ha recordado en todo momento ha sido él, Rubén. Kiko solo lo ha dicho una vez para ensalzarlo. No me gusta que se deje a Kiko de lo que no es".