Llega 'Rumbo a Supervivientes' a mitele PLUS: las confesiones de cuatro concursantes antes de ir a la isla

La edición de 'Supervivientes 2020' está a punto de empezar pero, si eres usuario de mitele PLUS, vas a tener un regalo en forma de adelanto: ¡vídeos de los concursantes antes de ir a la isla ! En la plataforma se emitirá cada día, a partir del próximo lunes, un contenido exclusivo diario sobre un concursante mostrándonos cómo está viviendo los días previos a al inicio de esta gran aventura.

Dónde y cuándo se emite

Este formato se emitirá íntegramente en mitele PLUS , arrancará el próximo lunes, día 17 de febrero , y emitirá un nuevo vídeo cada día hasta el jueves 20, día del estreno del programa.

