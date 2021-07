Sandra Pica entra por teléfono y brota contra el padre de Tom: "Si hablo, la gente va a empatizar"

El padre de Tom Brusse ha confesado que no le gusta Sandra para su hijo

William asegura que quiere que Tom vuelva con Melyssa

Sandra Pica ha entrado enfurecida por teléfono

William, el padre de Tom Brusse, ha reconocido en plató que "le encanta" que su hijo lo haya dejado con Sandra Pica. Ha confesado que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no le gusta para su hijo y que quiere que éste vuelva con Melyssa.

Casualmente, Sandra Pica estaba viendo el programa y no ha dudado en llamar por teléfono para entrar en directo. "Estoy con rabia, disgustada. Todos los días me enfrento a la opinión de gente que ve la televisión que no me conoce, pero que una persona que me conoce que me ha visto llorar, sufrir, que le ha dicho a su propio hijo que no me merece, tenga las narices de decir eso sabiendo el machaque que me va a suponer, me parece jugar a un juego muy sucio", ha comenzado diciendo.

"Llevo mucho tiempo pidiéndoles que no hablen de mí porque yo estoy callando mucho y si hablo la gente va a empatizar. En ese sentido estoy pensando en Tom porque está en un concurso y no puede defenderse. Me están machacando psicológicamente y no puedo aguantar que me diga que no le gusto y que he sido una pérdida de 10. Es otro comentario más dejándome mal y dando a entender que antes de ‘Supervivientes’ era todo malo. Que diga que nunca le he gustado me parece un comentario para hundirme o victimizar a Tom para que gane", ha dicho enfadada.

El padre de Tom ha matizado sus palabras y ha aclarado que su opinión sobre la ex de su hijo cambió a raíz de que ésta fuera a Honduras. "No he dicho que nunca me ha gustado. Siempre le he dicho a Tom que es buena chica, pero cuando ha ido a la isla ha cambiado. Tú sabes que estaba siempre contigo".