El presentador picaba a los concursantes diciéndoles que pronto estarían con ellos nuevos supervivientes y que por lo tanto el reality se ampliaría. "Vienen de 'La isla de las tentaciones", se reía. Tom Brusse fue el primero en reaccionar: "¡Yo estoy soltero, me puedo quedar!" , siguió él con la broma.

"Tú soltero no estás", le respondió Jorge. "Tom, dímelo claramente porque empiezo a estar en el ocaso de mi vida. ¿Qué soy para ti?", añadió después. "No me gustan esas preguntas, prefiero decírtelo en privado. Soy muy tímido", le contestaba Tom.