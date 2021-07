Lara Sajen se convierte en la décima expulsada de 'Supervivientes 2021': "He sido muy feliz"

Lara ha perdido el duelo contra Lola, y ha tenido que poner rumbo a España. “Es diferente esta vez. Supervivientes es tan maravilloso que me ha regalado dos semanas más. Obviamente no me quiero ir pero alguien se tenía que ir y me ha tocado a mí. Me voy feliz de ser parte de esto y en ese momento creí que se me acababa el mundo y ahora solo quiero llegar a España ver a mi familia, ver a mi marido y sobre todo seguir trabajando porque si hay algo que me gusta es trabajar en lo que me gusta, soy una afortunada”, ha dicho la cantante aguantando el llanto.