Sofía da los últimos consejos a Cristian Suescun antes de 'Supervivientes 2020': "Eres hermano de una ganadora

Antes de poner rumbo a Honduras, Cristian Suescun recibió los consejos de su hermana Sofía. "Cuando te den bajones tienes que pensar lo privilegiado que eres de estar ahí. No mostrar tus puntos débiles y potenciar tus puntos fuertes. Cuando pienses que no puedes más, es justo cuando puedes diez veces más. No se te puede olvidar que eres hermano de una ganadora", le ha dicho la 'reina de los realities'.