Amor Romeira enseña las pruebas de la "obsesión" de Sofía Suescun con Gloria Camila: "Tus fans te han traicionado porque están indignados contigo"

Gloria Camila y Sofía Suescun han tenido su peor enfrentamiento durante la sexta gala de ‘ Supervivientes 2020 ’ y, desde su casa, Amor Romeira ha utilizado las redes sociales para defender a su amiga Gloria. La exgranhermana ha afirmado que Sofía siente “ obsesión ” por la ex de Kiko Jiménez y ha sacado las pruebas que, según ella, lo demostraría: “Evoluciona y dedícate a ser feliz, cariño”, le ha animado en un vídeo subido a su cuenta de Instagram , donde se ha despachado a gusto.

La captura de la discordia

“Tengo un ‘ Romeira Informativo ’ que contaros. Si estáis viendo la gala habréis visto que ha habido un enfrentamiento entre Sofía y Gloria donde Gloria le recriminó en la cara que estaba obsesionada con ella y que había pedido información a sus fans del día y la hora exacta de la peluquería . Pues muy bien, Gloria Camila no ha metido”, ha empezado diciendo Amor.

La concursante de realities ha explicado que una fan de Sofía se ha puesto en contacto con ella para enviarle una conversación donde Sofía pide a sus seguidores que le manden un pantallazo del día y la hora exacta a la que Gloria se saltó, presuntamente, el aislamiento: “Muchos de ustedes me habéis preguntado ¿enserio Sofía hace eso? ¡Lo hace! Lo fuerte es que ella tiene su séquito de seguidores, al que llama ejercito sofiista , pero muchos de esos seguidores están hartos de sus actitudes y de su mala educación y de cómo está actuando ahora de cara a la televisión.”, ha explicado.

Según Amor, los fans de Sofía han empezado a “traicionarla” y le han desvelado las cosas que la de Pamplona pide en un chat común que tiene con todos ellos: “Comienzan a haber traiciones dentro de sus propios fans. Sofía tiene un grupo de chat en Instagram con ellos y se ve claramente cómo ha pedido que le pasen las capturas de Gloria para poder pillarla, dejarla mal e intentar dar a creer, con pruebas , que se ha saltado la cuarentena ¿Que no me crees? ¡Mira las pruebas!”.

Los ataques de Amor

La canaria ha dado las gracias a la “ sofiista traidora ” y ha criticado duramente a su enemiga, con la que tuvo muchos problemas en el pasado. “La verdad que es fuerte. No sé qué gana una persona no teniendo vida. Estás enamorada, te vas a casar… dedícate a ser feliz, cariño, que la vida de los demás te importe una mierda. Evoluciona, cambia y deja en paz a Gloria y a su familia ”.

Además, Amor ha criticado el trato que Sofía tiene hacia sus fans, asegurando que muchos de ellos están enfadados por cómo ha gestionado Sofía las líneas de voto para salvar a su hermano de la expulsión de ‘SV 2020’: “Que sepas que a tu hermano lo expulsaste tú porque esta chica también no ha contado que muchas sofistas están indignadas por la manera en la que pediste dinero a cambio de un vídeo dedicado o de una conexión en directo en Instagram”.

Según Amor, Sofía ofreció un premio para la persona que más dinero se gastase en salvar a Cristian y este gesto no sentó nada bien a sus seguidores: “Estas fans se han reído en tu cara y han mandado a tu hermano a Pamplona. Qué triste. Así vas aprendiendo humildad, porque dicen que te han seguido mucho tiempo y que les ha parecido muy feo que des a entender que un vídeo tuyo es un escaparate para salvar a tu hermano. Tienes a tus fans revolucionados”, ha dicho burlándose.

Amor aplaude a Gloria

Más tarde, Amor ha conectado en directo con su amiga Gloria, quien acababa de llegar de la gala. "Has estado sublime”, le ha felicitado Romeira. “Solo quería dejar claro lo del pantallazo porque no me lo podía creer”, ha respondido Gloria flipando con que Sofía, según dice, haga actué como un detective con ella.