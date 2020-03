Sofía ataca el punto débil de Antonio David: Yo tengo maletines y tú demandas, Rocío Carrasco ganadora"

"Yo lo que veo es que una actitud agresiva no es en la que Rocío habla a tu novio a tres personas de distancia. Es tu hermano cuando se cabrea con uno , le mete las manos en la cara y se echa para adelante. No puedes escupir para arriba porque luego te cae para abajo", ha respondido el malagueño.

" Mi hermano no tiene sentencias , no como tu hija, eso hay que dejarlo clarito. Y quiero también dejar claro que mi novio se refería a ese momento en el que tu hija se creía más que nadie amenazando con el dedito", ha vuelto a recalcar Sofía. "Yo te deseo que seas muy feliz y que sigas hablando de nosotros porque ya que no tienes 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tienes que pagar la hipoteca a costa de la familia Flores y la familia Ortega", se ha defendido el tertuliano.

"Yo no tengo hipotecas. Tengo realities y maletines. ¿Tú que tienes? Sentencias, demandas, deudas, Rocío Carrasco ganadora. No voy a permitir que a mi novio le dejen por tierra. Tu lo único que tienes es miedo de que mi novio te quite el puesto", ha estallado la hermana de Cristian Suescun. "Y la otra que no deja de partirse el culo, la dejada del año, está reventada porque le gustaría seguir con él", ha añadido en referencia a Gloria Camila.