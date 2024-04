La vida en la isla continúa su curso y esta vez el grupo ha decidido que la misión de mantener el fuego encendido es de Pedro Aguado . Lo que debería ser una motivación, sentó como un jarro de agua fría para el concursante, quien empezó a sentir la presión de mantener vivas las llamas para no perjudicar al grupo. Rápidamente empezó a buscar madera y su agobio aumentó al ver que no había la suficiente para tener controlado el fuego durante un día.

Tras esto, el concursante empezó a confesar "no tener fuerza", sentirse débil y se sentó junto a la hoguera. Una cara de preocupación de la que se percató Rubén Torres, el que se acercó a ayudarle y preguntarle qué le pasaba. Pedro Aguado le dice: "No quiero que se apague". Rubén tranquiliza a su compañero diciéndole que se despreocupara, se acerca a la hoguera, le enseña las ascuas y cómo ardía el tronco: "Tranquilo, mira cómo arde, no hace falta que estés aquí ni le eches nada, lo digo para que te relajes, te muevas o te bañes... no te preocupes".