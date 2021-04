Los supervivientes hacen fuego tras nueve días de intentos frustrados: "¡Nos ha dado la vida!"

Lola está echando mucho de menos la Isla del Pirata Morgan en Playa Destierro . La concursante no encuentra apenas alimento y además está siendo acribillada por los insectos. " Estoy muy mal , lo juro por mi abuela que me quiero ir. Me encantaría que me vierais cantando y bailando , pero es que no estoy bien, de verdad. Estoy muy decaída, intento hacer cosas para animarme, pero al final me derrumbo. No quiero estar aquí", aseguraba triste.

Sin embargo, Lola ha conseguido hacer fuego con el chisquero, y eso ha subido un poco los ánimos de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Por fin he hecho fuego, aunque haya sido con el chisquero. Para mí ha sido muy emocionante aunque no quería celebrarlo por si se me apagaba y me quedaba con cara de tonta. Huelo a Hoguera, pero me da igual, me encanta este olor. Lo primero que he pensado es que si mis compañeros me vieran estarían muy orgullosos y ojalá que ellos lo hayan conseguido también", ha contado emocionada la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.