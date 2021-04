Al ver la discusión el resto de compañeros intentaron hacerle entender a Canales la situación. "No es justo que le cargues la culpa porque no ha hecho nada malo. Ahora no nos queremos nominar entre nosotros", le explicaba. Pero el bailaor no quiso atender a razones: "Un varón con nobleza nunca nominaría a un inválido", sentenciaba.