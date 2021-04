Lola, al límite por las picaduras de los insectos en Playa Destierro: "Me quiero ir"

Tal y como presagiaba el presentador, Lola ha descubierto un nuevo infierno en Playa Destierro. A penas encuentra alimento y ha sido acribillada por los insectos. "Estoy muy mal, lo juro por mi abuela que me quiero ir. Me encantaría que me vierais cantando y bailando, pero es que no estoy bien, de verdad. Estoy muy decaída, intento hacer cosas para animarme, pero al final me derrumbo. No quiero estar aquí", ha asegurado entre lágrimas.