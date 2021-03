Valeria Marini, duodécima concursante confirmada de 'Supervivientes 2021'.

¿Quién es Valeria Marini?

Valeria Marini en los realities

Su último reality ha sido ‘La isla de las tentaciones VIP’, donde entró con su pareja. Uno de los tentadores del formato era el extronista Iván González, con el que tuvo un fuerte acercamiento. En un principio, su intención al tontear con Iván solo era provocar una reacción en su novio, pero luego los sentimientos empezaron a surgir. “Me acerqué a Iván no por su belleza, que es innegable, sino por provocar a Patrick. Quería una reacción, pero no hubo ninguna”, explicó. Decepcionada, decidió darle una oportunidad a Iván y conocerle mejor. Lo suyo no duró mucho.