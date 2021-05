Valeria pone rumbo a Playa Destierro: "Llegué triste y he reencontrado mi fuerza"

"Yo soy feliz, gracias, he vivido una experiencia maravillosa. Yo soy de verdad muy feliz de esta experiencia. Llegué aquí triste para reencontrar mi fuerza y la he reencontrado. He vivido momentos muy bellos. Tengo ganas de ir al plató a contar todo. No me he llevado bien con todos mis compañeros pero gracias a Gianmarco por el cariño que me ha dado, A Melyssa, Carlos, Omar, Sylvia, Tom… todos", ha dicho la italiana.