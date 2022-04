En esta nueva edición de 'Supervivientes' vamos a poder ponernos en la piel de los concursantes. Álex vivirá en primera persona todas sus aventuras. Y, además, no solo va a vivirlas, si no que las compartirá con todos para explicarnos cómo son cada una de ellas y cómo pueden sentirse los concursantes en cada momento.

Un buen superviviente debería caer al agua lo más recto posible, como un palo. "Cuando me he visto a 10 metros de altura me ha dado muchísima impresión y casi me da un apechusque". Los nervios le han jugado una mala pasada y se ha lanzado con los brazos separados del cuerpo.