'Supervivientes 2022' arranca con los saltos más espectaculares del helicóptero: de los gritos de Anabel a las lágrimas de Anuar

'Supervivientes 2022' ha arrancando y no han podido faltar los saltos desde el helicóptero de todos los concursantes que comienzan su experiencia más extrema en Honduras y sus reacciones no han dejado indiferente a nadie.

Kiko Matamoros daba el pistoletazo de salida a lanzarse desde las alturas , él quería hacer historia del programa haciendo el salto más alto nunca visto, pero su petición no ha sido concedido por motivos de seguridad. El deseo no ha sido cumplido y además, tras las bromas de Jorge Javier el concursante ha comenzado mosqueado en sus primeras horas en la isla, aunque luego ha quitado hierro al asunto.

Más o menos como Ainhoa Cantalapiedra, que asegura no tenerle miedo a nada: "No me da miedo el salto, se lo dedico a toda la gente que me quiere apoyar, familia, amigos, animales, y toda la gente que nos ve".