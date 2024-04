Candela descubre la infidelidad de su marido y se enfrenta a él: así empieza 'Menudas Piezas', la nueva película de Telecinco Cinema

La película comienza con la irrupción del personaje de Alexandra Jiménez en el salón de actos de un prestigioso colegio, donde su novio está ofreciendo una charla. Allí, movida por el enfado, no duda en reprocharle la infidelidad y desata toda su furia contra él, protagonizando una escena de alto voltaje.

Entre lágrimas, Candela no duda en cargar contra su marido y empieza a devolverle, entre reproches, todos los regalos que le ha hecho durante años: “Todo lo que me comprabas mientras me la pegabas con otra”, apunta, mientras empieza a lanzarle el anillo de boda y sus zapatos de tacón.