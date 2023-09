La especial relación de Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez: de su crisis a su encuentro en un reality

"Siendo bastante joven me pasó una cosa, me surgieron los sentimientos por una persona, yo estaba teniendo hijos y ahí si que tuve que elegir, no tuve ninguna duda. Entendí rápidamente que tenía que zanjar eso de una manera radical", decía.

A Marisa no le gustaron estas alusiones a su privacidad, pero esto no le impidió sorprender a su marido dándole todo su apoyo en la final del concurso. "No me lo puedo creer, ¿Qué haces aquí? Es la última persona que esperaba encontrarme. No te esperaba aquí, estoy nervioso”, decía Antonio y le confesaba: “Me he acordado muchísimo de ti, de los niños, de la familia, de todos. Ha sido interesante y emocionante”.