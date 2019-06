Antonio Montero habla de su relación con Marisa Martín Blázquez tras su separación: “Si se anunciara mañana el fin del mundo, me abrazaría a ella”

El paparazzi, junto a Carlota Corredera, ha visitado el plató de 'El programa de Ana Rosa', donde trabaja Marisa, y desde allí nos ha contado que llevan una vida “muy normal” con el objetivo común de la familia: “Para mí sería un fracaso que no pudiera ser así y, como nos queremos, nos llevamos y nos respetamos, estamos encantados”. Y es que Antonio no se imagina rehaciendo su vida con otra persona: “Si se anunciara mañana el fin del mundo, me abrazaría a ella”.