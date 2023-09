En la entrevista que ha concedido a nuestra compañera, él se presenta como una persona inocente, asegura que fue una víctima más de esa supuesta red de extorsión y defiende no ser dirigente de ninguna organización criminal .

El ‘monje vidente’ asegura que en 2022 conoció a una persona a través “de redes sociales” y que este intentó extorsionarlo, como al resto de famosos: “Un chico me dijo que tenía 18 años (..) Al día siguiente me dijo que tenía 15 y que si no le mandaba 100.000 euros a una cuenta de Marruecos, iba a publicar lo que había tenido conmigo en redes sociales”, aseguraba.