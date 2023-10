Exclusiva | Así pagará Isabel Pantoja las numerosas deudas que tiene con Hacienda

Actualmente "le han embargado ya el concierto de Sevilla", asegura la colaboradora del programa. A finales de septiembre comenzaba su nueva gira, con la que conmemoraba sus 50 años de carrera musical. Lo hacía además con un simbolismo especial, al tener lugar el primer concierto nada más y nada menos que en su Sevilla natal. Además, hay algo que no ayuda en todo esto y es la inmensa cantidad de propiedades que tiene la cantante sevillana. "Están casi todas embargadas o con alguna deuda", ha señalado Marisa Martín.

"Intentaron anular el concierto de Sevilla y legalmente, cuando tienes una contratación cerrada no puedes anular sabiendo que se te va a embargar porque entras en otro problema legal", ha comentado Antonio Rossi. "Por lo tanto, decidieron comunicarle que el suelo de Sevilla no lo iba a cobrar", ha añadido Antonio Rossi, colaborador del programa. "Solo le queda vender todo lo que tiene y empezar de cero. La decisión está tomada, llevan unos días hablando con ella y asimilando e intentando poner en orden todo", asegura Rossi. Y anuncia que "lo van a vender todo. No tiene otra alternativa".