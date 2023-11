Conmoción entre la prensa danesa tras las fotos de Genoveva y Federico de Dinamarca juntos: "Están bastante impresionados"

Tras saltar la información de que han fotografiado juntos a Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova por Madrid, Ana Rosa Quintana ha podido hablar en exclusiva con Genoveva, que ha asegurado "no tener ninguna relación romántico con él". “He hablado con Genoveva, en este momento está absolutamente desbordada, me ha dicho que ella tiene una amistad con el príncipe heredero de Dinamarca desde hace años, que hay una relación de amistad, no me ha contado exactamente lo que hacía él aquí, pero niega rotundamente que haya ninguna relación romántica entre ella y Federico de Dinamarca", ha señalado la presentadora.