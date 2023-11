Una amiga del padre y el hijo encontrados muertos en Navarra: "La familia siempre ha tenido muy buena relación"

Este martes se ha podido localizar en la sierra de Urbasa, en Navarra, los cuerpos sin vida del padre e hijo cuya desaparición había sido denunciada por la familia. Una zona de difícil acceso localizada en el entorno de El Balcón de Pilatos. Además, se ha podido descartar que esta muerte sea un accidente. Fuentes de la investigación han confirmado que el padre ya había tenido intentos de suicidio previos. Y es que los padres estaban separados y aunque no había ninguna denuncia, la violencia vicaria estaría detrás de este suceso.

Y ha continuado así: "El pasado domingo estaba en el fútbol con su niño y era el cumpleaños de la madre. Su hijo le llamó para felicitarle. Ella vería a su hijo el lunes después del colegio. Sin embargo, cuando llegó, no estaba y le dijeron que no había ido al colegio. Ella intenta localizarlo y al no encontrarlo va a poner la denuncia de la desaparición. Al día siguiente, localizan su furgoneta en El Balcón de Pilatos, en Urbasa".