Edmundo Arrocet se ha pronunciado en 'TardeAR' no solo sobre si su relación con Bárbara Rey fue verdad o no sino también sobre la presunta enemistad de la exvedette con María Teresa Campos.

En 'TardeAR', Edmundo Arrocet ha negado el montaje diciendo que "para qué" ya que en ese momento hacía tres años que ya no estaba con María Teresa Campos. "Yo no voy a hacer un montaje y menos para hacerle daño a ella", prometía. Por otra parte, Edmundo no ocultaba que se había sentido por Bárbara Rey.