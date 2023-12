Hablamos con el hombre que fue dado por muerto e invitó a sus vecinos a su propio funeral: "Me enteré al ir al médico"

"Me di de baja en la residencia donde estuve ocho meses para llevar una medicación justa y una dieta equilibrada y en el momento de darme de baja me dieron de baja en la Seguridad Social para todos los efectos. Fue un fallo de la directora" , nos cuenta este hombre.

Además, relata cómo se dio cuenta al ir al médico de que esto había sucedido: "Me preguntó si era familiar del fallecido y me dijo que era yo el que estaba muerto. Yo estoy esperando unas llamadas, unas citas médicas y una por un transplante de hígado y me dijo que no iban a llamar porque estaba dado de baja".