Exclusiva | Laura Escanes habla por primera vez tras firmar el divorcio con Risto Mejide: "Ha pasado el tiempo y eso hace ver las cosas con distancia y tranquilidad"

Tras su ruptura con Álvaro de Luna, estas son las primeras navidades que va a pasar soltera. Pero ¿Cómo las va a afrontar? Laura se muestra optimista: "No sé, en unos meses me preguntas y te digo qué tal, pero bien".

Eso sí, confiesa que le gusta estar en pareja: "A mi me gusta el amor y compartir, es muy bonito cuando tienes a alguien al lado y puedes compartir las cosas bonitas y no tan bonitas de la vida, amo el amor y es el motor de la vida". Sin embargo, parece que el amor de su vida no está por llegar: "Es mi hija".