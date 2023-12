La espectacular mansión heredada de sus padres que ha vendido Lara Dibildos en Marbella por más de 4 millones de euros

Al parecer, no sería la única casa que quiere vender, también existe un piso que los padres de Lara tenían en el Paseo de la Castellana y que ella ha heredado también, una casa donde la actriz habría cuidado a su madre mientras estaba enferma.

Respecto a los motivos de la venta del chalé marbellí, Marisa Martín Blazquez, ampliaba la información y explicaba: “He hablado con Lara y me ha dicho que la casa está vendida, aunque no por el precio que se comenta”. Entre los motivos de la venta, la periodista comenta que la actriz ha vendido la casa porque lo veía un gasto innecesario, que no iba casi a esa casa y que mantenerla era muy costoso”.