Exclusiva | La versión de la familia de Ivo, desaparecido en el Mar Menor: "No quería salir, son circunstancias muy extrañas"

Según la versión de los dos supervivientes, Ivo habría llegado con un kayak y los habría animado a probarlo. Sin embargo, Verónica Ene, abogada de la familia del desaparecido, explicaba: "Hablaron con Ivo ese día, no quería salir, de hecho, repito, no pueden entender lo que ha pasado, son circunstancias muy extrañas".

Era la primera vez que subían en una canoa similar, Ivo no sabía nadar y no sabían lo que iba a suceder: "Psicológicamente estoy destrozado, no puedo comer ni dormir, me culpo todo el rato por no poder ayudarlo, es que se están diciendo locuras".