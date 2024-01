¿Es buena la vitamina C contra este repunte de gripe y covid? verdades y mentiras

Tras este aumento de la demanda de frutas, por ejemplo, las naranjas han disparado su precio ya que la gente está comprando más cítricos por la vitamina C. Esta cuestión abría el debate en la mesa de 'TardeAR', con dudas de las verdades y las mentiras con respecto a la ingesta de vitamina C contra los virus.

Para disipar todos los interrogantes, Álvaro, el farmacéutico del programa, se sentaba en el plató y afirmaba: "En los años 70 se dijo que la vitamina C era buena para los resfriados, pero se ha investigado y la vitamina C no previene el resfriado". Por otro lado, si admite que numerosos estudios, si indican que puede reducir el tiempo que duran los síntomas y la gravedad, pero solo alrededor de un 10%.