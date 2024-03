La joven ha contado su calvario desde el accidente: "Por estar en silla de ruedas no soy ni un bebé ni tengo que dar pena” , ha aclarado Lucía. También ha narrado que su novio quiere estar con ella , pero no porque le da pena, sino porque está enamorado. Tanto los colaboradores como Ana Rosa han aplaudido la entrada de Lucía al plató tras conocer su historia. La presentadora le ha preguntado por el último trabajo al que optó. La técnico de enfermería ha confesado que fue ayer mismo y todos se han sorprendido.

Lucía ha contado que tampoco pide tanto: “Busco un puesto adaptado porque cuando me han llamado me han ofrecido puestos que no han sido adaptados”, ha manifestado la chica. Boris Izaguirre ha intervenido porque no entiende que hoy en día todavía haya sitios que no estén capacitados para la gente con silla de ruedas.