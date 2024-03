Alejo Vidal-Quadras cuenta qué recuerda del disparo que sufrió y las secuelas que sufre: “Me metí en un pozo negro de ansiedad angustia y depresión insoportable”

Alejo iba caminando cuando escuchó a alguien: “Él me habló, me dijo ‘hola, señor’ desde la espalda, yo me di la vuelta, la detonación de la bala, charco de sangre en el suelo y me quedé conmocionado”.

“No perdí el conocimiento pero hubo una gente estupenda también, que les estoy agradecidísimo, que se quitaron la chaqueta y me taponaron las heridas porque sangraba muchísimo”, contaba y confesaba que no le recuerda: “He hablado con una de estas personas por teléfono y me dijo ‘usted me miraba mientras yo oprimía las heridas pero yo me daba cuenta de que usted no me veía”.