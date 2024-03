Esta antigua empleada se llama Katherine y se ha convertido en 'tiktoker' de éxito tras subir contenido sobre este lugar. Ana Rosa ha conectado con ella para hablar más en profundidad sobre el sitio: "¿Cómo has aguantado un mes?" , le ha preguntado la presentadora nada más conectar con ella. "Empecé a tomar las riendas del local... tratar de arreglarlo" , ha asegurado la extrabajadora.

Katherine ha explicado que quiso cambiar las cosas y les empezó a informar a los dueños de los avances que ella hacía: "Tomaba fotos inicialmente de estas cosas que iba encontrando, no precisamente para montarlo a redes... sino porque teníamos un grupo de WhatsApp". La extrabajadora ha comentado que a los dueños les daba igual y no querían que se tirase nada aunque estuviese en mal estado: "Me di cuenta que estaban enviando comida podrida a otros locales... mandaban carne podrida".