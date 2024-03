Cuando el programa y la policía han entrado en las fábricas los trabajadores no han parado de coser porque trabajan por hora y no tienen un contrato, ni sueldo mensual. Los obreros ha asegurado que ni comen ni duermen en el local, sin embargo, hay sartenes con comida. "Esto está prohibido, no se puede comer mientras se trabaja", ha explicado el policía.