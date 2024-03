Kike Quintana sorprende a su tía Ana Rosa con los ‘Fila Zero Awards’ y corona a Xavier Sardà como ‘el gruñoncete’ de ‘TardeAR’

Kike Quintana ha sorprendido a su tía Ana Rosa vestido de traje para presentar los ‘Fila Zero Awards’, en los que ha galardonado a los colaboradores de ‘TardeAR’ en varias categorías. Kike no se ha resistido y ha premiado a Xavier Sardà con el ‘Fila Zero Award’ como ‘el gruñoncete’ del programa, entre otras categorías.