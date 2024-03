La que más ha criticado a Carmen ha sido Marta López: "Me parece una tomadura de pelo", ha comenzado a decir tras ver las imágenes en las que aparecía llorando la Borrego. La ex gran hermana ha explicado con dureza que el duelo que tiene por la madre no tiene explicación: "No dudo que lo esté pasando mal, pero su madre falleció hace un año, no me parece una justificación".