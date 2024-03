Carmen Borrego, aislada de la playa: "Ha tenido que ser atendida por el servicio médico y está apartada de sus compañeros"

Arantxa del Sol comentaba a través del muro que separa las playas con Blanca Machón que Carmen todavía no había vuelto desde el día anterior a la playa. " Cuando nos fuimos de palapa estaba que se caía al suelo , no está comiendo nada", comentaba Blanca.

Después de una noche fuera, Carmen Borrego volvía a la playa, ante una emocionada Aratnxa del Sol al volver a verla: "Qué alegría". "Ayer lo pasé muy mal, además me dio otra subida de tensión, pero lo voy a intentar. No será por falta de intentarlo", explicaba Carmen a su vuelta. Y se acercaba hasta el límite entre ambas playas para encontrarse con Kike Calleja: "Estuve mal durante la gala, pero lo voy a intentar".

Carmen Borrego lloraba en su playa ante sus compañeros: "Por favor, no puedo más. Me estoy muriendo. Os lo juro por Dios que no puedo más, os lo ruego. Más no puedo hacer, me subo a la barca y me voy". Y con estas palabras se subía a la barca y abandonaba su playa.