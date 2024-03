Pietro Costanzia se fue a Italia tras recibir dos supuestas denuncias: "Juls Janeiro decide acompañar a su novio en esta huida"

"En esta huida, Pietro no la hace solo, la hace acompañado por la que entonces era su novia, Juls Janeiro", explicaba la periodista y añadía que las familias de ambos estaban "al tanto".

Minutos después del inicio del programa, la periodista nos daba más detalles: "Este verano, en agosto, Pietro Costanzia recibe dos denuncias, una de ellas es po r supuestamente el robo de una moto que él alquila en Madrid y una segunda denuncia por haber okupado una casa que no es de su propiedad".

Ante esta situación "decide tomar la decisión de irse del país para que el problema no vaya a más y no sea algo peor", explicaba la periodista y comentaba que en Juls Janeiro decide "acompañar a su novio en esta huida": "No quiere dejarle solo y con esta escapada se confirma lo enamorada que está".