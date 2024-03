La foto exclusiva del beso de Juls Janeiro y Pietro Costanzia: "Ellos seguían en contacto antes de la detención"

Nuestra compañera contaba cómo está la relación en estos momentos: "La detención ha sido un punto de inflexión en lo que mantienen ellos, pero hace un par de semanas la relación no pasa por su mejor momento". No pasaba por su mejor momento por la información de la que se enteraba Juls Janeiro, según cuenta Letizia: "La ex de Pietro escribía a Juls para decirle que no se fie de su novio porque la noche anterior había estado con ella". Algo que enfadaba tremendamente a la hija de Jesulín y María José Campanario: "Ella tiene una conversación con Pietro y se dan un tiempo, no pasan por el mejor momento, esto hace apenas unas semanas".