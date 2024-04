El desgarrador testimonio de la madre de una joven que ha sido violada por tres hombres: "Está triste, asimilando. Está en shock"

María ha relatado el momento exacto en el que se enteró que a su hija le habían violado: "El padre baja corriendo, yo me levanto y me dice, 'mamá me han violado' y se me desploma, se me desmaya". Luego ambos padres la socorrieron llamando a emergencias: "La intentamos reanimar, no se despertaba y llamamos a la ambulancia", ha aclarado María.