Asunción, la amiga de la mujer que ha perdido a su hijo de 5 años a manos de su pareja: "Me lo han dicho y me he quedado traspuesta"

Tras esto, ha hablado sobre lo que sucedió: "Yo supongo que ha matado al niño y después ha ido a por la madre" . El vecino ha confesado que tras verla ensangrentada ha acudido en su ayuda: "Estaba toda acuchillada y he llamado al 112". La periodista que le estaba entrevistando le ha preguntado cómo la vio. "Me ha llamado al interfono, pero no la veía porque estaba sentada en el suelo", ha zanjado el hombre.

Asunción, una de las amigas de la familia ha conectado con Ana Rosa para hablar sobre los hechos. En primer lugar, ha explicado que al padre se le veía una persona normal y que nunca ha pensado que pudiese ser peligroso: "No me parecía una persona que hiciera estas cosas porque es alucinante".

Después ha comentado cómo se sintió cuando se enteró de la noticia: "Me lo han dicho y me he quedado traspuesta porque si ayer estaban en casa y hoy ha pasado esto... ¡No puede ser!", ha dicho Asunción con pena. Por otra parte, la mujer ha confesado que estaban divorciándose: "Ya llevaban tiempo que no iban muy bien y se querían separar".