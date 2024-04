Exclusiva | 'TardeAR' consigue hablar con el tercer nuevo abogado del caso Costanzia: "El lunes va a visitar la cárcel"

'TardeAR' ha podido hablar con Paola Pinciaroli, la supuesta abogada de los hermanos, pero no ha aportado mucha información y ha comentado que no es la abogada de Pietro: "No somos aún sus abogados. No sabemos si nos van a asignar el caso todavía. No te puedo decir absolutamente nada". Sin embargo los medios italianos han confirmado que sí se trata de su abogada.