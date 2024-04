Exclusiva | 'TardeAR' descubre cuánto dinero dio Carmen Borrego a su hijo tras la exclusiva que habría supuesto el fin de su relación

Luis Pliego ha confesado que José María Almoguera le llamó para conocer si su madre estaba mintiendo con la exclusiva

La segunda parte de la entrevista que ha dado el hijo de Carmen Borrego a 'Lecturas' ha salido hoy a la venta en la revista 'Semana' y en el programa se han desvelado todos los detalles sobre lo que dijeron José María Almoguera y Paola Olmedo. En esta segunda parte han hablado de la controvertida exclusiva que hizo Carmen Borrego para anunciar que iba a ser abuela.

En estas declaraciones inéditas del hijo y la nuera de Carmen Borrego, se ha explicado que el conflicto viene del dinero que Carmen se habría llevado de esa exclusiva hablando de ellos. Paola Olmedo ha comentado en la revista que el único dinero que han cobrado fue cuando vendieron su boda.

Sin embargo, Carmen en diferentes programas ha desmentido esto porque ha comentado tanto en 'Supervivientes' como en 'Así es la vida' que le ha dado dinero a su hijo. Por otro lado, José María sigue penado que su madre podría haber parado la portada sobre el embarazo de Paola.

Después de ver la segunda parte de la entrevista, Luis Pliego, el director de la revista 'Lecturas' ha soltado una información que no había dicho antes para proteger a José María Almoguera. Sin embargo, hoy en 'TardeAR' ha explicado que el hijo de Carmen Borrego le llamó por teléfono: "Cuando sale la portada de Carmen anunciando que va a ser abuela, me llamó José María bastante enfadado diciendo: 'No entiendo cómo no habéis parado este tema".

Luis Pliego ha explicado que le contó los motivos por los que la exclusiva salió a la luz: "Yo le expliqué lo que he explicado aquí, que su madre tenía un contrato con 'Lecturas', que la noticia para nosotros era que Carmen iba a ser abuela, que a mí me era indiferente que ellos aparecieran en el reportaje o no y que por lo tanto no iba a parar el reportaje".

El director ha dejado claro que el hijo de Carmen Borrego le llamó por teléfono solo fue con una única intención, conocer si su madre le había cotado otra versión: "Él sobre todo lo que quería comprobar es si su madre la había mentido... Él quería cotejar la versión, no confiaba en la madre".

La cifra del dinero que Carmen Borrego dio a su hijo tras realizar la exclusiva del embarazo de Paola

Marisa Martín Blázquez ha revelado en el programa que ha hablado con Carmen Borrego para conocer cuanto dinero le habría dado a su hijo, José María Almoguera, tras realizar la exclusiva para la revista 'Lecturas'. "Ella le dio por navidades un dinero, un regalo de esa parte de la exclusiva", ha comentado la periodista en el plató.

Después ha desvelado la cifra que la menor de las Campos le habría dado a su hijo: "A mí me dicen que el dinero que le dio fueron 3.000 euros". Marisa Martín ha contado que ha llamado a la Borrego para confirmarlo: "Yo me he puesto en contacto con Carmen para comprobar esto y a mí me dice que no quiere seguir hablando del tema del dinero, pero ella le dio en esa ocasión y que no ha sido la primera vez que le ha dado"